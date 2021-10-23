Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası Adana'da yapıldı

Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, Adana'da gerçekleştirildi.
Merkez Park'ta yapılan ve yaklaşık 700 sporcunun katıldığı organizasyonda, büyükler, 23 yaş altı, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde Türkiye şampiyonları belirlendi. Ayrıca, organizasyon kapsamında Avrupa krosta yarışacak karışık takım ile 16 yaş altı karışık kros müsabakası da yapıldı.
Dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.
Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle oluştu:
Büyük Erkekler (10 kilometre)
1- Sezgin Ataç
2- Ersin Tekal
3- Murat Emektar
Büyük kadınlar (6 kilometre)
1- Esma Aydemir
2- Fatma Demir
3- Yayla Kılıç
23 yaş altı kadınlar (6 kilometre)
1- Derya Kunur
2- Yonca Kutluk
3- Ruken Tek
23 yaş altı erkekler (8 kilometre)
1- Ömer Amaçtan
2- Ramazan Baştuğ
3- Abdullah Tuğluk
20 yaş altı erkekler (6 kilometre)
1- Devrim Kazan
2- Muhammet Can Çatal
3- Azar Demirtaş
20 yaş altı kadınlar (4 kilometre)
1- Urkuş Işık
2- Hatice Yıldırım
3- Nazire Güleç
18 yaş altı kadınlar (3 kilometre)
1- Ayça Fidanoğlu
2- Buse Nur Batak
3- Edibe Yağız
18 yaş altı erkekler (4 kilometre)
1- Utku Göler
2- Keremcan Çelik
3- Kadir Ünal
Büyük erkekler (1,5 kilometre)
1- Abdurrahman Gediklioğlu
2- İbrahim Erata
3- Süleyman Bekmezci
Büyük kadınlar (1,5 kilometre)
1- Şilan Ayyıldız
2- Tuğba Toptaş
3- Rahime Tekin
16 yaş altı karışık (1,5 kilometre)
1- Havva Efe
2- Ali Tunç
3- Viyan Adar
Kaynak: AA
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