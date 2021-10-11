Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftasının kapanış maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında TED Ankara Kolejliler'i 92-86 mağlup etti.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 49-43 önde gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, final periyoduna girerken eşitliği sağladı: 67-67.
Müsabakanın son çeyreğinde üstünlüğü yeniden ele alan Mersin Büyükşehir Belediyespor, parkeden 92-86 galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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