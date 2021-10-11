Türkiye Basketbol 1. Ligi

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-24 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 49-43 önde gitti.

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