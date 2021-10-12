Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan'a IBSA'da görev

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunda (IBSA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, IBSA Olağan Genel Kurulu, Ürdün'de gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sayyıdan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün federasyonumuzun tarihi için önemli günlerden biri. IBSA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yüce Türk milleti ve görme engelliler spor camiamızı temsilen seçildim. Sayın Cumhurbaşkanımızın, her alanda olduğu gibi sportif manada da hem sahada hem de siyasi mecrada Türkiye'nin temsil gücünün önemini işaret ettiği üzere bizde, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu daha büyük bir federasyon olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Artık dünya görme engelliler sporuna yön veren bir federasyonuz ve bunun sürekliliğini de sağlayacağız."

Sayyıdan, ayrıca Eren Yıldırım'ın IBSA'da mali saymanlık görevine getirildiğini kaydetti.

IBSA'da yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Sandro Di Girolamoi - Başkan

Ilgar Rahimov - Başkan Yardımcısı

Hasan Sayyıdan - Yönetim Kurulu Üyesi

Ioaanna Karyofili - Yönetim Kurulu Üyesi

Alena Kurlovich - Yönetim Kurulu Üyesi

Eigo Matsuzaki - Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmed Owen - Yönetim Kurulu Üyesi