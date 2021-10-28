Türkiye Güreş Federasyonu Başkan adayı Kastan: "Evraklarım tam olmasına rağmen adaylığım kabul edilmedi"

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkan seçimlerinde son gün tüm evrakların tam olmasına rağmen adaylığının kabul edilmediğini aktaran Halil İbrahim Kastan, "Başvuruda adaylığım genel müdürlükçe kabul edilmedi. Ben hala adayım, başvurumu yaptım" dedi.

TGF'de yapılacak başkan adaylığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Halil İbrahim Kastan'ın federasyon başkanı adaylığı kabul edilmedi. Kastan, aylardır başkan adaylığı için hazırlandığını belirtti. İddiaya göre son başvuru tarihinde evrakların tam olmasına rağmen genel müdürlükten yapılan açıklama neticesinde yeterli delege imzasına erişemediği için aday olamadı. Federasyon başkan adaylığı için il il gezerek delegelerle bir araya gelip projelerini açıkladığını belirten Kastan, "Danıştay kararına uygun bir şekilde güreş federasyonu başkan adaylığına hazırlandım. Bütün illerde delegelerle bir araya gelip gönüllerine dokunduk. Projelerimizi kitapçık haline getirerek kendi fikir ve projelerimizi anlattık. Kanun bize verdiği yetkiden yararlanmak üzere hiçbir arkadaşımızdan imza almadık. Her gittiğimiz yerde delegelerin oylarına, gönüllerine dokunmak üzere yola çıktık" ifadelerine yer verdi.

"Ben hala adayım, başvurumu yaptım"

Gerekli mahkemelerce konunun takipçisi olacağını aktaran Kastan, "Başvuruda adaylığım genel müdürlükçe kabul edilmedi. Ben hala adayım, başvurumu yaptım. Önümüzdeki günlerde ikinci aşama mahkemelere başvurup bu süreci gerekli mahkeme kararları ile çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. - ANKARA