Türkiye Kürek Federasyonunda başkanlık için iki aday yarışacak

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlık için Erhan Ertürk ve Mustafa Alp yarışacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 5. olağan genel kurul ve 7. olağan mali genel kurul, 31 Ekim Pazar günü Ankara'da yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 1 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Söz konusu genel kurulla ilgili federasyon başkanlığına adaylık süresi sona erdi. Mevcut başkan İlhami İşseven aday olmazken, başkanlık için iki adaylık başvurusu yapıldı.

Federasyon başkanı aday adaylarının başvuru evrakları, Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen Seçim Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirildi. Erhan Ertürk ve Mustafa Alp'in federasyon başkanlığına adaylıkları kabul edildi.