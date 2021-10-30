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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar güven tazeledi - Son Dakika

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar güven tazeledi

30.10.2021 12:44
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar güven tazeledi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda 85 geçerli oydan 84'ünü alarak yeniden başkan seçildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda 85 geçerli oydan 84'ünü alarak yeniden başkan seçildi.

TMF'nin City Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, gündemin ve faaliyet raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun faaliyetleri ve mali hesaplarının ibrası yapıldı.

TMF Başkanı Uçar, federasyonun bir aile bütünlüğü içinde birlik ve beraberlikle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Federasyonumuzun kuruluş amacı performans sporcuları yetiştirmektir. Ülkemizi motor sporları ve motosiklet yarışlarında ulusal ve uluslararası alanda layıkıyla temsil etmek. Özellikle geçtiğimiz 4 yıl içinde, Cumhurbaşkanlığı himayesi de alacak takdire şayan bir şekilde dünya motokros şampiyonasını, Avrupa ve Doğu Avrupa motokros -şampiyonaları ve Doğu Avrupa Akrobasi Şampiyonası ile ulusal yarışlarımızın yanı sıra bunların her birinin de kalite standardını yükselterek uluslararası başarı belgesi alarak bu organizasyonları yaptık."

Kovid-19 salgını şartlarında bu seneki organizasyonların tümünü düzenlediklerini hatırlatan Uçar, "Uluslararası başarılar noktasında ise daha önce hiç yaşamadığımız bir gururu bize yaşatma arifesinde olan Toprak Razgatlıoğlu'nu hepimiz gururla seyrediyoruz. Bu salondaki herkes onun 4-5 yaşını, hepimiz biliyoruz. Rahmetli babasıyla çok güzel anılarım vardı, onun bize, Türkiye'ye bıraktığı miras Toprak, bize birçok gurur yaşattı zaten ama ziyadesiyle de bir gurur yaşatmanın arifesinde. İnşallah 16 Kasım'da çıkacağı Endonezya yarışında hepimizin duası, temennisi, gönülden desteği onunla Dünya Süperbike Şampiyonu bir Türk sporcu olacak." ifadelerini kullandı.

"Motosiklet eğitmen eğitimi belgesi verme yetkisi artık TMF'de"

Toprak Razgatlıoğlu'nda, Can ve Deniz Öncü kardeşlerde, Bahattin Sofuoğlu'nda, Asrın Rodi Pak üzerinde ve bütün motosiklet sporcuları üzerinde TMF delegelerinin hepsinin emeklerinin bulunduğunu belirten Uçar, kulüplerin varlığının federasyon açısından çok önemli olduğunu, kulüplerin faaliyetlerinin artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını da belirtti.

Uçar, kulüpler için çok önemli bir yetkiyi elde ettiklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımız 'motosiklet eğitmen eğitimi' belgesini verme yetkisini münhasıran federasyonumuza verdi. Kulüplerimizin maddi ve manevi değerlerinin yükselmesi için çabalarımız artarak devam edecek." dedi.

Başkan Uçar, tesisleşme noktasında da son iki yılda önemli bir ivme yakaladıklarını belirterek, genel kurula katılımları ve desteklerinden dolayı bütün delegelere şükranlarını sunduğunu söyledi.

Genel Kurulda 85 delege oy kullanırken, geçerli oyların 84'ünü alan Bekir Yunus Uçar yeniden başkanlığa seçildi, bir oy da geçersiz sayıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in de yer aldığı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Vehbi Ulusan, Ahmet Yılmaz, Anıl Günyeli, Erdoğan Yıldırım, Faysal Şefkatlioğlu, Ganim Umu, Hasan Kadri Amrag, Mahmut Nedim Akülke, Mehmet Sadık Vefa, Necmettin Erkan, Ogün Baysan, Sacit Ünal, Sadık Özdemir."

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar güven tazeledi
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar güven tazeledi
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar güven tazeledi
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar güven tazeledi

Bekir Yunus Uçar, Motosiklet, Otel, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar güven tazeledi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar güven tazeledi - Son Dakika
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