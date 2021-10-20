Türkiye Oryantiring Federasyonu seçime iki adayla girecek

Türkiye Oryantiring Federasyonunun 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek seçimli olağan genel kurulunda iki başkan adayı yarışacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, adaylık sürecinin bugün sona erdiği ve Atilla Güler ile Tekin Çolakoğlu'nun başvurularının kabul edildiği belirtildi.

Güler ve Çolakoğlu, 30 Ekim'de çoğunluk sağlanamazsa 31 Ekim'de federasyonun yeni başkanı olabilmek için delegelerden oy bekleyecek.