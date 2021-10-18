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Türkiye Triatlon Federasyonundan Esra Nur Gökcek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Triatlon Federasyonundan Esra Nur Gökcek açıklaması Açıklaması

18.10.2021 11:01
Türkiye Triatlon Federasyonundan Esra Nur Gökcek açıklaması Açıklaması

Türkiye Triatlon Federasyonu, milli sporcu Esra Nur Gökcek'in proje antrenörleriyle çalışmak istemeyerek olimpik sporcu hedefi ve olimpizm ruhuna aykırı davrandığını savundu.

Türkiye Triatlon Federasyonu, milli sporcu Esra Nur Gökcek'in proje antrenörleriyle çalışmak istemeyerek olimpik sporcu hedefi ve olimpizm ruhuna aykırı davrandığını savundu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Esra Nur Gökcek'in 2018 yılından bugüne gerek yurt dışı gerekse yurt içi kamplarla desteklendiği, yabancı antrenörlerle çalışma yapması sağlandığı, her türlü teknik malzeme desteği ve tedavi giderlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıkları çerçevesinde karşılandığı vurgulandı.

Milli sporcunun, 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında federasyon tarafından hazırlanan özel bir proje ile İspanya'da, Dünya Triatlon Birliğinin deneyimli antrenör eğitmeni Vicent Beltran ile olimpiyatlara sporcu yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam eden Roberto Cejuela yönetiminde yaklaşık 3,5 yıl sürecek bir çalışmaya dahil edildiği aktarıldı.

İspanyol antrenörlerden, Esra Nur Gökcek'in İspanya Granada'da başka bir çalıştırıcıyla görüştüğü ve proje antrenörleriyle çalışmak istemediği şeklinde geri bildirim alındığı belirtilerek, "Bu gelişme, sonrasında Olimpik Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk tarafından doğrulanmıştır. Fakat bu süreçte Esra Nur Gökcek tarafından federasyonumuza yazılı ve sözlü hiçbir şekilde bilgi verilmemiştir. Sporcumuzun tamamen kurumdan habersiz, bireysel olarak kendi planını ve projesini yaptırdığını öğrenmek bizde ciddi bir şaşkınlığa sebep olmuştur. Daha sonra ise Gökcek, federasyonumuzun bilgisi olmaksızın Granada'da bir antrenör ile görüştüğü, anlaşma yaptığı ve projenin yürütüldüğü Alicante'ye dönmeyeceğini federasyon yetkilisine sözlü olarak bildirmiş, Granada'da bulunan antrenör tarafından hazırlanmış özel projeyi de paylaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Federasyonumuz tarafından resmi yazı ile Gökcek'e, Valensiya'da düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın proje kapsamındaki bir olimpik takım müsabakası olduğu, olimpik takım sporcusu olmanın gereği olarak burada ve devamında Barselona'da düzenlenecek yarışlara katılmasını takiben Alicante'ye giderek ilgili antrenörler ile 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürmesi gerektiği, aksi bir tutumun projeden ayrılmak anlamı taşıyacağı, projeden ayrılmasının da olimpik takımdan çıkış anlamına geleceği iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Federasyon tarafından gösterilen tüm olumlu çabaya rağmen Esra Nur'un, gönderdiği elektronik posta ile düşüncesinde bir değişiklik olmadığını bildirdiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine federasyonumuz tarafından kendisine resmi bir cevap yazısı iletilmiştir. Hemen akabinde kendisi federasyonumuza, Valensiya yarışından çıkartılmasını talep eden bir mail göndermiştir. Federasyonumuza gönderdiği elektronik posta ile Valensiya kadrosundan çıkmak istediğini belirten Gökcek, projeden kendi isteğiyle ve iradesiyle ayrılmıştır. Bu ana kadar resmi ve görece etik zeminde devam eden süreç, Gökcek'in takip eden günlerde olimpik sporcu hedefi ve olimpizm ruhuna aykırı davranışlarıyla ekseninden sapmış, sanki proje ile yarışmalardan habersiz çıkartılmış gibi bir algı yaratma ve kamuoyunu yanlış yönlendirme çabasına girilmiştir. İnsanların milliyetçilik duygularına dokunmak adına İspanyol antrenörlerini ırkçı gibi gösterme gayreti, Granada'da bulunan erkek arkadaşının avukat tuttuğunu belirterek vatandaşı antrenörleri doğrudan tehdit etmesi, Dünya Triatlon Birliğine şikayet edilmeleri ile süreç çirkin ve haksızlıklarla dolu bir hal almıştır. Irkçılık suçlamasına karşı Alicante'de bulunan antrenör Cejuela ile diğer İspanyol antrenörler ve sporcular ortak bir deklarasyon yayınladılar."

"Özveriyle hazırlanan 2024 Paris Olimpiyatları hazırlık projesi, kişisel menfaatler perspektifinden bakılamayacak kadar büyük anlam taşımaktadır." denilen açıklama, "Hedefe odaklanmasını beklediğimiz bir sporcunun, birilerini kötüleyerek istediklerini elde etme çabası bir kez daha vurgulamak gerekir ki ne olimpik ruha ne de sporcu etiğine yakışmamıştır. İlk günden beri federasyonumuzun desteğini hissettirdiği bir sporcumuzun takındığı özünde disiplin suçu barındıran bu tavrı kınadığımızı belirtiriz. Son olarak göreve geldiğimiz günden beri milli takım seçimi hususu da dahil olmak üzere sergilediğimiz şeffaf yönetim bundan sonra da devam edecektir. İlgili sporcu, Türkiye Triatlon Federasyonu Teknik Kurulun belirleyeceği seçme kriterlerini karşıladığı ve sporcu etiği gereği davrandığı sürece milli takıma davet edilecektir." ifadeleriyle tamamlandı.

Esra Nur, Triatlon, Granada, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Triatlon Federasyonundan Esra Nur Gökcek açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor


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