Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Uğur Orel Oral: "Elde ettiğim başarılardan dolayı ülkeme ve yüzme sporuna borçluyum"

"Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır"

Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Yüzme Şubesi Sorumlusu. eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Uğur Orel Oral, başkanlığı aday olmanın kendisi için bir borç ödeme olduğunu dile getirdi. Uğur Orel Oral, "Elde ettiğim başarılardan dolayı ülkeme ve yüzme sporuna borçluyum. Başarımla kulübüme olan borcumu ödedim. Şimdi sıra devletime borcumu ödemeye geldi. Bu nedenle federasyon başkanlığına adayım. Ekibimde yer alan isimlerle ortak noktamız ise hepimiz yüzme sporunun içinden geliyoruz ve kulüpleri temsil ediyoruz. Sporcu, antrenör ve yönetici olarak 35 senedir bu sporun içindeyim. Amacımız bir sistem kurmak. Tüm branşlarda sistemlerin konuşulmasıdır. İleri düzeydeki ülkeler bu sistemi kurmuşlar" dedi.

"BAŞARILI OLMA NEREDEYSE TESADÜFLERE BIRAKILMIŞTIR"

Uğur Orel Oral, gerekli ve doğru uygulamanın yapılmadığını dile getirerek, "Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır. Büyükler kategorisinde az da olsa Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yarışmış, madalya mücadelesine girmiş sporcular vardır. Bizlere düşen sistemin kurulmasıdır. Performans çalışması yapılan her havuzdan bir olimpiyat yüzücüsü çıkararak yüzücü ve antrenör havuzunu genişletmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.