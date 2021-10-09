Uşakspor deplasmanda galibiyet arıyor
09.10.2021 12:07
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Serkan Afacan'ın istifası sonrası hafta içinde Antrenör Veli Özdemir yönetiminde çıktığı sınavda Anagold 24Erzincanspor'u yenerek 2 maçlık yenilgi serisini bitiren Uşakspor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Serkan Afacan'ın istifası sonrası hafta içinde Antrenör Veli Özdemir yönetiminde çıktığı sınavda Anagold 24Erzincanspor'u yenerek 2 maçlık yenilgi serisini bitiren Uşakspor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek. Tarsus İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Grupta Uşakspor 5 maçta 6 puan toplarken, Tarsus ise aynı periyotta 7 puanı hanesine yazdırdı.
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