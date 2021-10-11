Uşakspor toparlandı

Geçen hafta evinde Anagold 24Erzincanspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra dün Tarsus İdman Yurdu deplasmanında geriye düşmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, rakibine iç sahadaki ilk puan kaybını yaşatarak gelecek haftalar için taraftarına umut verdi. Teknik direktör Serkan Afacan'la yollarını ayıran Uşakspor'da takımı Veli Özdemir sahaya çıkarıyor.

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