Vakıfbank kupasını aldı

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'lık skorla geçen Vakıfbank, karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu.

Burhan Felek Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 25-21, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip ayrılarak Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Vakıfbank, karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu. Mücadelenin En Değerli Oyuncusu Cansu Özbay olurken, ikincilik kürsüsüne çıkan Eczacıbaşı Dynavit de tribünlerden büyük alkış aldı. Vakıfbank'ın kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. - İSTANBUL