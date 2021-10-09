VakıfBank, ligde sezonu Yeşilyurt galibiyeti ile açtı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında ağırladığı Yeşilyurt'u 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle girdi.

Yeni sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası zaferi ile başlayan son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde ilk maçında Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye iyi başlayan VakıfBank ilk set 25-12 hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar ikinci sette de rahat bir oyun ortaya koyarak 25-13 ile skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de hız kesmeyen VakıfBank seti 25-8, maçı da 3-0 kazanarak sezona galibiyetle giriş yapmış oldu.

VakıfBank'ta Meryem Boz 15 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken, Derya Cebecioğlu 10 sayı ile çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu. Buket Gülübay ise mücadeleyi 9 sayı ile tamamladı. - İSTANBUL