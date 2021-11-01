- Vincenzo Montella: "Maalesef üzgün şekilde ayrılıyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella:

"Mücadeleden dolayı çocukları tebrik ediyorum"

İSTANBUL - Başakşehir deplasmanında 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella maçın ardından konuştu. Takımının iyi mücadele ettiğini söyleyen Montella, buna karşın sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Montella, "Beklediğimiz bir maç oldu. Hazırlandığımız gibi geçti. Rakibe alan vermeden devam ettirdik. Tam skoru almışken bu sonuç ortaya çıktı. Üzgünüz. Çocukları tebrik etmek istiyorum, sonuna kadar mücadele ettiler. Maalesef üzgün şekilde buradan ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı. Montella, Balotelli'nin kadroda olmamasıyla ilgili olarak ise "Herhangi bir sorunu yoktu. Teknik bir karar oldu Balotelli" dedi.

Maçta basit hataların oyunu değiştirdiğini de söyleyen Montella, "Aslına bakılırsa maçın yönünü değiştirdi bu hatalar. Bu gibi teknik hatalar olabiliyor. Basit bir pas gibi görünse de sonucu kötü oldu. Ama futbolda var bunlar. Takılmayıp önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu. Montella son olarak Yunus Akgün hakkında sorulan soruyu "Gelişime açık bir futbolcu. Şu anda geliştirmesi gereken 2 detay var. Bitiricilik ve devamlılığını artırması gerekiyor. Yeteneği var" şeklinde cevapladı.