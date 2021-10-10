Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Buculjevic, Hugo, Emre Tayaz, Furkan Dur, Cafer Kirkit, Weber ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Altay Demirci, Amir Khani, Ertuğrul Gazi, Kerem Yaman)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gökhan Gökgöz, Caner Çiçekoğlu, Graciano da Silva, Uğur Güneş, Burakhan Tosun, Bahov ( Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Efe Er, Berk Dilmenler)
Setler: 19-25, 22-25, 23-25
Süre: 93 dakika (26, 34, 33)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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