Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çıldır, Esat Danzili
VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar)
Yeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Burcu Yönder (İdil Atasever, Nilsu Sen, Duru Aksu, Eda Kafkas, Ceren Yılmaz)
Setler: 25-12, 25-13, 25-8
Süre: 22, 21, 21 (64 dakika)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında VakıfBank, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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