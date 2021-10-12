Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde PTT, konuk ettiği Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

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