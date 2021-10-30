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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

30.10.2021 19:53
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülEczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman (Simge Aköz, Adams, Fatma Şekerci, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık)PTT: Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman (Simge Aköz, Adams, Fatma Şekerci, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık)

PTT: Ceren Nur Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Nur Dilşad Kavas, Merve Tanyel, İlayda Uçak)

Setler: 25-22, 25-21, 25-16

Süre: 80 dakika (26, 28, 26)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Ankara temsilcisi PTT'yi 3-0 yendi.

Hande Baladın, Sıla Çalışkan, Beyza Arıcı, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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