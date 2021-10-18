- Welinton: "Bütün maçları kazanmak istiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Welinton, Sporting Lizbon maçı öncesinde konuştu. Welinton gerek ligde gerekse de Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün maçları kazanmak istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Welinton, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sakatlık yaşadığını ve bu durumun işinin bir parçası olduğunu ifade eden Welinton, "Sakatlığımı atlattım. Geçen seneden birçok oyuncu var aramızda. Hemen hemen aynı arkadaşlarla devam ediyoruz. Geçen sene iyiydik, bu sezon başında da iyiydik ama son maçtan bahsediyorsak, bununla ilgili aramızda toplantı yapıyoruz. Nasıl geçen sene sonunda ve bu sezon başında iyi savunma yapıyorsak, yeniden aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. Grupta 2 güçlü takıma karşı 2 maç oynadıklarını söyleyen Welinton, "2 güçlü ve büyük takıma karşı iyi ve kaliteli maçlar oynadık. Yarın da aynı şekilde olacak. Bütün maçlarda iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. İyi oynayıp kazanıp önümüze bakacağız. Bütün maçları kazanarak parlak geleceğe iyi bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.