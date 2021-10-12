Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre futbolcular, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı