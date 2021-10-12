Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre futbolcular, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.
Antrenman öncesi Yeni Malatyasporlu taraftarlar, Sumudica'ya "hoş geldin" ziyaretinde bulunarak, çiçek verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor