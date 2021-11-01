Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı tesislerindeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti