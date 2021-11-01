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Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

01.11.2021 18:57
Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı tesislerindeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 6 Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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