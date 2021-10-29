Sadık Çiftpınar, 10 gün sahalardan uzak kalacak

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken, stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar idmanda sakatlandı. Kulüp Doktoru Cahit Günaydın, antrenmanda sakatlanan Sadık Çiftpınar hakkında bilgi vererek, "Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 7-10 gün sahalardan uzak kalması öngörülmektedir" denildi.

