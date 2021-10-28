Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet AkıncıkYUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk, Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Cardoso, Mustafa, Kemen, Gökhan (Dk. 64 İlhan), Emre (Dk. 74 İbrahim), Mane, Ramazan, Yasir (Dk. 83 Nurettin), Campanharo (Dk. 91 Attamah)ARTVİN HOPASPOR: Murat, Saffet, Dursun (Dk. 20 Mertcan), Furkan Tuşik (Dk. 73 Fatih), Bilal (Dk. 92 Melih), Ömer, Furkan Cinkaya (Dk. 59 Ali), Hüseyin Can (Dk. 46 Selim), Osman, Murat Batuhan (Dk.46 Ufuk), YakupGOLLER: Dk. 106 Yakup (K.K.), Dk.108 Cardoso, Dk.115 Mustafa (Yukatel Kayserispor)SARI KARTLAR: Majid Hosseini (Yukatel Kayserispor), Furkan Tuşik (Artvin Hopaspor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Artvin Hopaspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 sona eren müsabakada uzatma dakikalarının ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 3-0'lık sonuçla mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.