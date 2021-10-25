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Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır - Son Dakika

Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır

25.10.2021 12:30
Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır

Bölgesel Amatör Lig 9. bölge 1. grupta mücadele edecek Yunusemre Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Bölgesel Amatör Lig 9. bölge 1. grupta mücadele edecek Yunusemre Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Yunusemre Belediyespor, 2021-2022 Sezonu BAL Ligi müsabakalarına hazır. Lige umutla bakan mavi-beyazlılar, ilk maçında 31 Ekim Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda Hacırahmanlıspor ile karşılaşacak. Bu önemli maçı kazanarak lige moralli bir başlangıç yapmak isteyen Yunusemre Belediyespor Teknik Direktörü Mahmut Taşkın, takımın lige hazır olduğunu söyledi. Takımın genel durumu hakkında açıklamada bulunan Taşkın, "Geçen hafta sonu itibarıyla hazırlık maçlarımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Bu maçlar bizim için deneme yanılma maçlarıydı. 7-8 hazırlık maçı yaptık ve kesinlikle skor ikinci plandaydı. Hep takımımızın oyununa baktık. Üst düzey oynadığımız maçlar ve bölümler vardı. Bu da takımımızın lige hazır olduğunu gösterdi." dedi.

Ligde iyi işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Taşkın, "Geçen sezondan 4 oyuncumuz kaldı. Yeni oyuncular aramıza katıldı. Bu takımı harmanlamak elbette bizim elimizde. Biz umutluyuz. Bu takım ligde iyi işler yapacak. Adaptasyon sürecini atlattık. Pazar günü Hacırahmanlı maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız. Birbirini seven, birbirine saygı duyan bir oyuncu grubumuz var. Her zaman altını çizdiğimiz gibi Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Bu lig zor bir lig ve zor bir grupta olduğumuzun bilincindeyiz. Ama biz lige maç maç bakarak gideceğiz. Ligde üst sıralarda bir Yunusemre Belediyespor olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yunusemre Belediyespor, grubunda İzmir'den Tire FK, Bornova FK, Torosgücü, Kınık Belediyespor, Afyon'dan Belediye Termal Bolvadin, Sandıklıspor, İscehisarspor, Manisa'dan Hacırahmanlıspor ve Ahmetli Belediyespor takımlarıyla karşılaşacak. - MANİSA

Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır
Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır
Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır
Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır

Amatör Lig, Yunusemre, Pazar, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır - Son Dakika Spor


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