Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdırspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
73. dakikada ceza sahasında İlker'in yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet Reis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
86. dakikada Doğukan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
90. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Arda topu kendi kalesine gönderdi. 0-2
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Batuhan Kolak xx, Mustafa Burak Kuş xx, Vedat Güneş xx
Eskişehirspor: Cengiz Alp x, Eray x, Bartu x, Buğra x, Utku x, Berkay x, Tolga x (Doğukan dk. 82 '), Eren x (Ömer dk. 69 x), Hasan Ulaş x (Melih dk. 87 ' ), Arda x, Onur x
Yedekler: Sezgin, Onurhan, Sezgin Çolpan, Necati, Efehan,
Teknik Direktör: Suat Kaya
Iğdırspor: Savaş xx (Muhammed İdiz dk. 76 x), İlker xx, Berkay xx, İlker, Muhammet xx, Arif x, Mustafa x, Abdullah xx, Adem x, Mahsun x, Eyüp x (Hakan dk. 42 x)
Yedekler: Suat, Barış, Enes, Alişan, Baha
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Goller: Muhammed Reis (dk. 75), Arda (dk. 90 k.k.) (Iğdırspor)
Sarı kartlar: Buğra (Eskişehirspor) Arif, Muhammed İldiz (Iğdırspor) - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 Alagöz Holding Iğdırspor: 2 - Son Dakika Spor