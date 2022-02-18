Sporcu fabrikası İnegöl

2021-2022 Okul Sporları İl Birinciliği Yarışmaları spor tırmanış branşında İnegöl rüzgarları esti. Tamamı İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı sporcuları ve kış okullarından yetişen sporcular olan küçük dağcılar, 42 kupadan 17'sini ve 40 madalyadan 26'sını İnegöl'e getirmeyi başardı.

2021-2022 Okul Sporları İl Birinciliği Yarışmaları kapsamında spor tırmanış branşı yarışmaları 15 Şubat 2022'de Bursa Gürsu Sporcu Fabrikasında 159 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İnegöl'den birçok okul sporcusunun ferdi ve okul takımları olarak katıldığı yarışmada, İnegöl'ü temsil eden küçük dağcılar başarıları ile gururlandırdı. Yarışmalarda 42 kupadan 17'sini İnegöl okulları kazanırken, 40 madalyadan 26 madalyayı yine İnegöl sporcuları elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Öte yandan, madalya kazanan tüm sporcuların İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı Sporcuları ve kış okullarından yetişen sporcular olması da dikkat çekti.

Yarışmalar kapsamında İnegöl'ü temsil eden okullar ve sporcular ise şöyle sıralandı: Minikler Okul Takımları Kızlar 1'incisi Elit Grup Okulları, Minikler Okul Takımları Erkekler 1'incisi Elit Grup Okulları, Küçük Kızlar Okul Takımları 1'incisi Gazipaşa Ortaokulu, Küçük Erkekler Okul Takımları 1'incisi Gazipaşa Ortaokulu, Küçük Erkekler Okul Takımları 2'ncisi İnegöl Elit Grup, Yıldız Kızlar Okul Takımları 1'incisi Gazipaşa Ortaokulu, Yıldız Kızlar Okul Takımları 2'ncisi İnegöl Bak Yapı Bakgör Ortaokulu, Gençler B Kızlar 4'üncüsü İnegöl Elit Okulları, Genç Erkekler B 3'üncüsü Elif Fen Grup, Genç Kızlar A Okul Takımları 2'nci ve 3'üncüsü İnegöl Elit Grup Okulları, Genç Erkekler A Okul Takımları 1'incisi İnegöl Naire Çikayeva Anadolu Lisesi, Genç Erkekler A Okul Takımları 3'üncü ve 4'üncüsü İnegöl Elit Grup Okulları, kız erkek karma takımlarında Genç A ve B gruplarında Elit İnegöl Okulları 2, 3 ve 4'üncülüğü elde etti.

Tüm yarışmalar sonucunda okul takımlarında İnegöl okulları; 5 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük ve 3 dördüncülük elde etti. - BURSA