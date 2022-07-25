Sporcu kardeşler günlerini kurslarda geçiriyor - Son Dakika
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Sporcu kardeşler günlerini kurslarda geçiriyor

25.07.2022 10:11
Sporcu kardeşler günlerini kurslarda geçiriyor

Antalya'da Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde 3 farklı branşta spor eğitimi alan Toprak kardeşler, günün geri kalanında da 2 farklı spor ve piyano kursuna katılıyor.

Antalya'da Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde 3 farklı branşta spor eğitimi alan Toprak kardeşler, günün geri kalanında da 2 farklı spor ve piyano kursuna katılıyor.

Henüz 3 yaşında yüzme öğrendikten sonra spor yapma iştahları kabaran 7 yaşındaki Ulaş Çınar Ege ile 9 yaşındaki Deniz Ada Toprak kardeşler, gün içinde 5 farklı spor ve 1 piyano, resim ya da rumba kursuna katıldıktan sonra akşamlarını yüzme havuzunda geçiriyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde tekvando, basketbol ve cimnastik kursuna katılan Toprak kardeşler, ardından başka kulüplerde eskrim ile satranç eğitimi alıyor. Sonrasında Kepez Müzik Okulları'nda da piyano eğitimine de giden kardeşler, akşam yemeğinin ardından site içindeki havuz kapanana kadar arkadaşlarıyla yüzüyor.

Okçuluk kursu da istediler

Çocuklarının ebeveyn dayatmasıyla günde 6 farklı eğitim aldığı suçlamasına maruz kaldığını belirten anne Bilge Toprak, "Kızım Deniz Ada, kendisini neden okçuluk kursuna da kayıt ettirmediğim için bana kızıyor. Ona kulübün basketbol ile okçuluk ders saatleri çakıştığı için yazdıramadığımı söyledim. Çocuklarımı yaz tatilinde günde 6 saat bir spordan diğerine götürüp getirmek, beni de yoruyor. Ama spor yaparak mutlu oluyorlar. Ben de onları mutlu görmek istiyorum" diye konuştu.

Yakıt masrafı ayda 8 bin

Yeşilbayır'da ikamet eden Toprak ailesi, bölgelerinde nitelikli spor ya da sanat merkezi olmadığı gerekçesiyle gün içinde Antalya'nın dört bir yanına gidiyor. Çocuklarını bu kurslara yetiştirmek için ayda 6 ile 8 bin lira arasında yakıt tükettiğini anlatan anne Toprak, "Çok fazla enerjik oldukları için, öğle yemeğinde evde hazırladığım sağlıklı, besleyici yiyecekleri tüketiyorlar. Bazen hazırlayamadığım zamanlarda, olabildiğince kaliteli restoranlarda yiyoruz" diyerek, çocuklarının doğru beslenmesine dikkat ettiğini ifade etti.

Spora doymuyorlar

Anne olmadan önce kendisinin de dalgıçlık, buz pateni, voleybol ve basketbol eğitimi alıp bolca spor yaptığını açıklayan Toprak, çocuklarını ilk olarak yüzme kursuna götürdüğünü söyledi. Profesyonelleşmeye başlayıp 6 yaşında üçgen vücut oluşması üzerine antrenör tavsiyesi ile cimnastiğe yönlendirildiklerini belirten Toprak, "Ama cimnastik, yüzmek kadar enerjilerini almayınca daha fazla spor yapmak istediler. Sadece pazar günleri kursa götürmüyorum. Ama pazar günleri babaları futbol ile basketbol sahalarına götürüyor. Yetmeyince de saatlerce bisiklete biniyor ve site içindeki havuzda yüzüyorlar. Keşke yorulup bolca uyusalar" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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