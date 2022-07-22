Sporda çıta yükseliyor

Yıldırım'a yeni spor tesisleri kazandırırken, diğer taraftan mevcut tesisleri de modernize ederek renovasyon çalışmaları sürdüren Yıldırım Belediyesi, 'Mimar Sinan Spor Tesisi'ni sil baştan yenileyip modern bir komplekse dönüştürdü.

Yıldırım'ı sporda marka kent haline getirmek için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Tesisi'ndeki renovasyon çalışmalarının sonuna geldi. Mevcut tesisi ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştüren Yıldırım Belediyesi, ilçeye dört dörtlük bir modern spor kompleksi kazandırdı. Çalışmalar çerçevesinde daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüşen Mimar Sinan Spor Kompleksi'ni ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "9 bin metrekarelik kullanım alanına sahip alanına sahip mevcut tesisimize ilave olarak, 2 katlı kadın çocuk spor merkezi yaptık. Hayata geçirdiğimiz yeni hizmet binamızda kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için jimnastik ve satranç salonu, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alıyor. Yenilenen mevcut binada ise basketbol, voleybol, tenis ve badminton salonu bulunuyor. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı ve bahçe satrancı ile Yıldırım'a değer katan kompleksimizde derslerimiz verilmeye başladı. Hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yıldırım'da altyapıdan ulaşıma, tarihi kültürel mirastan turizm yatırımlarına kadar her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmekte kararlı olduklarını söyledi. İlçeyi geleceğe taşıyacak büyük projeleri hayata geçirirken, halkın taleplerini de öncelikli olarak hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Öncelikli hedefimiz hemşehrilerimizi yaşadıkları mahallelerde mutlu etmek. Bu amaçla parklar, yeşil alanlar, eğitim, spor kültür tesisi gibi tüm sosyal donatı alanlarının her mahallede olması için çalışmalarımız sürüyor. En önemli zenginliğimiz olan gençlerimizin yaşadıkları semtlerde daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri amacıyla yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA