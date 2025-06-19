Dünya Gençlik Konfederasyonu (DGSK) Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, okulların yaz tatiline girmesinin ardından çocukların ve gençlerin sporla tanışmasını istedi. Sönmez, Gençlere ve Çocuklara spor çağrısı geldi. Sönmez, "Sporla geleceğe sağlıklı adımlar atın" dedi.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSK) Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, çocukların ve gençlerin spora yönelmesinin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ailelere ve eğitimcilere önemli çağrılarda bulundu.

DGSK İl Başkanı Sönmez, sporun yalnızca bir fiziksel aktivite değil, aynı zamanda disiplin, özgüven, takım ruhu ve liderlik gibi pek çok önemli değeri kazandıran bir yaşam biçimi olduğunu belirtti. Özellikle günümüzde dijital bağımlılık ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaştığını ifade eden Sönmez, "Spor, çocuklarımızın enerjisini doğru yönde kanalize etmelerini sağlar. Genç yaşta kazanılan spor alışkanlığı, hayat boyu sürecek sağlıklı bir yaşamın temelidir" dedi.

Spora Erişim Her Geçen Gün Kolaylaşıyor

Sönmez, Erzurum'da spora erişimin her geçen gün kolaylaştığını ve gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri pek çok branşta imkanların sunulduğunu ifade ederek, gençleri spor kulüplerine, okul takımlarına ve belediyelerimizin sunduğu spor faaliyetlerine katılmaya davet etti. Dünya Gençlik Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, çocuklarını spora yönlendirme konusunda ailelere de önemli görevler düştüğünü belirterek, "Çocuklarını spora yönlendiren aileler, onların sadece beden sağlığını değil, ruhsal ve sosyal gelişimini de desteklemiş olur" diye konuştu.

DGSK İl Başkanı Sönmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Geleceğin güçlü Türkiye'si, sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bireylerle mümkün olacaktır. Bunun da temeli spordur. Tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla buluşmaya davet ediyorum." - ERZURUM