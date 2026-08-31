Sporla Geleceğe Yön Veren Antrenör: Ömer Uğur

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 24 yıldır muaythai ve kick boks antrenörlüğü yapan Ömer Uğur, bugüne kadar 9 bin 500'ü aşkın çocuk ve genci sporla buluşturdu, 71 sporcusunun da milli takım forması giymesine öncülük etti.

Tatvan'da 2002'de antrenörlüğe başlayarak çocukların ve gençlerin hayatına dokunan Uğur, aradan geçen 24 yıla rağmen görevini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Hayatını yıllardır gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına, sporla tanışmasına ve yeteneklerini keşfetmesine adayan Uğur, sporla buluşturduğu gençleri ve çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba gösteriyor.

Bugüne kadar Tatvan'da 9 bin 500'ü aşkın çocuk ve gence eğitim veren Uğur, yaklaşık 5 bin kişinin de muaythai ve kick boksta lisans almalarını sağladı.

Yıllar içinde yetiştirdiği 71 sporcusunun milli takım forması giyerek Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmesini sağlayan Uğur, sporcularının dünya şampiyonluğu, dünya ikinciliği ile çok sayıda Avrupa ve Türkiye derecesi elde etmesine katkı sundu.

"300'den fazla şampiyonluğumuz var"

Milli takıma sporcu kazandırmak amacıyla Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda sporcu yetiştirmeye devam eden Uğur, AA muhabirine, 2002'den bu yana Tatvan'da aktif antrenörlük yaptığını söyledi.

2011'den bu yana Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde muaythai ve kick boks antrenörlüğü görevini yürüttüğünü anlatan Uğur, şöyle konuştu:

"2002'den beri Tatvan'da ders verdiğim öğrenci sayısı 9 bin 500'ü aştı. Lisanslı sporcu sayısı 5 bine yaklaştı. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda başarı elde ettik. Tatvan'dan 71 sporcuyu milli takımlara kazandırma şerefine nail olduk. Ulusal ve uluslararası başarılarımız da fazla oldu. Sayısını bilmiyorum. Tam kesin olmamakla birlikte 300'den fazla Türkiye şampiyonluğumuz var."

2010'dan beri Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Uğur, aynı zamanda Türkiye Muaythai Federasyonunda 4 yıl milli takımlar koordinatörlüğü görevinde bulunduğunu kaydetti.

"A klasmanda dünya şampiyonu çıkaran sporcularım var"

Kick boksta 20, muaythaide de 33 kez milli takım antrenörlüğü yaptığını dile getiren Uğur, şöyle devam etti:

"Türk sporuna kazandırdığımız sporcuların sadece spor hayatlarına değil, akademik hayatlarına da etki etmeye çalışıyoruz. Milli takıma giren her öğrenci üniversitede okudu. Türkiye'nin değişik yerlerinde farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapıyorlar. Bizi asıl mutlu eden de buydu. Gittiğimiz illerde bazen karakol amiri veya organizasyonun amiri sporcumuz oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yetiştirdiğimiz çok sayıda öğretmen kendi okullarında kick boks ve muaythai dersleri veriyor. 34 öğrencim antrenörlük belgesi aldı. Milli takımlara sporcu veren antrenör sporcularım var. İki yıldır A klasmanda dünya şampiyonu çıkaran antrenör sporcum var. Bu benim için gurur kaynağı."

Sporcularının başarısıyla her zaman gurur duyduğunu belirten Uğur, "Dünya şampiyonu olduklarında bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuttuklarında bana dünyanın en büyük ödülünü vermiş gibi oluyorlar. Gözlerimizden yaşlar akıyor. Başarımızı aile olmaya borçluyuz. Sporcularım; evlatlarım, kardeşlerim ve arkadaşlarım gibidir." ifadelerini kullandı.