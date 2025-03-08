Sporla Hayata Tuttu: Harun Mut'un Başarısı - Son Dakika
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Sporla Hayata Tuttu: Harun Mut'un Başarısı

Bacağını kaybeden Harun Mut, para alp kayakta ilk Türk sporcu olarak dünya şampiyonasında yarıştı.

08.03.2025 11:16
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Kayseri'de 7 yaşında kangren nedeniyle bir bacağını kaybeden 25 yaşındaki Harun Mut, spor sayesinde hayata tutundu.

Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı ünvanına sahip Mut, profesyonel olarak üç farklı branşta mücadele ediyor.

Sol bacağını kaybettikten sonra girdiği bunalımdan çıkmak için çabalayan Mut'un yolu ampute futbolla kesişti. O günden sonra sporu hayatının merkezine koyan Mut, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandı.

Fakültenin yüzme bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan Mut, son olarak para alp disiplini kayağına başladı.

Erciyes'te yaptığı antrenmanların ardından şubat ayında Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'na katılan Mut, bu alanda bir ilki başardı.

"Spor benim hayatım"

Milli sporcu Harun Mut, AA muhabirine, bacağını kaybetmesinin ardından hayata küstüğünü söyledi.

Uzun zaman çıkış yolu aradığını anlatan Mut, "İlk zamanları çok zor geç geçti ama 6 yıl sonra ampute futbolla tanıştığım gün bu sorunları aşmaya başladım. Spor benim hayatım oldu. Spor olmasa ben buralarda olamazdım. Spor insanı hayata bağlıyor. Engellerimiz olabilir ancak bu hayatı yaşamak için önemli olan kendimizle barışmamız. Kendimizle barıştıktan sonra yanına çalışmayı da ekleyince başaramayacağımız bir şey yok. Şu an üç farklı branşta aktif olarak spor yapıyorum ve bu benim için büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

"2026 Kış Olimpiyatları'na katılabilmek için elimizden geleni yapacağız"

Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı olduğuna dikkati çeken Mut, 2026 Kış Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'de para alp disiplin kayağında 3 sporcu olduğunu aktaran Mut, şunları kaydetti:

"Bu branşta benden başka Ömer Yıldırım ve Feyyaz Gözüaçık da yarışıyor. Bu yıl sadece benim Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) kodum olduğu için şampiyonaya katılabildim. Ancak Ömer Yıldırım ve Feyyaz Gözüaçık da gerekli FIS ölçümlerini tamamladıktan sonra, önümüzdeki yıllarda üç kişi olarak uluslararası organizasyonlarda yarışmaya başlayacağız.

Mart ayında yurt dışındaki yarışlara katılacağım. Diğer iki sporcumuz da hazır olduğunda, üç koldan ülkemiz için puan toplamaya başlayacağız. Hedefimiz, 2026 Kış Olimpiyatları'na katılmak. Eğer bunu başaramazsak, 2030 Olimpiyatları'na çok daha güçlü bir şekilde gireceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sporla Hayata Tuttu: Harun Mut'un Başarısı - Son Dakika

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