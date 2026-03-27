Sporun kalbi Kestel'de atıyor

27.03.2026 12:29  Güncelleme: 12:31
Kestel Belediyesi, spor yatırımları ve eğitim programlarıyla Kestel'de her yaştan bireyin sporla buluşmasına öncülük ediyor. Bu kapsamda dört farklı merkezde sürdürülen eğitimlerle yüzlerce kişi aynı çatı altında buluşuyor.

Kestel Belediyesi öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Kestel Belediyespor Kulübü'nün spor okulları, ilçenin farklı noktalarında yer alan dört ayrı tesiste aralıksız devam ediyor. Farklı branşlarda verilen eğitimler, yaş gruplarına göre planlanarak her yaştan bireyin spora erişimini kolaylaştırıyor.

Kestel Belediyesi'nden farklı noktalarda, farklı branşlarda spor imkanı

Mandıras Tesisleri'nde güreş antrenmanları gerçekleştirilirken, Kale Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu'nda voleybol, basketbol ve cimnastik branşlarında eğitimler veriliyor.

Öte yandan Vani Mehmet Mahallesi'nde yer alan 360 Yaşam Merkezi, sunduğu geniş branş çeşitliliğiyle önemli bir spor merkezi konumunda bulunuyor. Merkezde kickboks, kyokushin karate, taekwondo, geleneksel okçuluk, cimnastik, özel çocuklara yönelik hareket eğitimi ve halk dansları alanlarında çalışmalar sürdürülüyor.

Katlı otopark içerisinde bulunan Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki Kadın Spor Merkezi'nde, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik cimnastik eğitimleri veriliyor. Uygulama kapsamında anneler spor yaparken, çocuklar da eş zamanlı olarak cimnastik eğitimi alabiliyor.

Ayrıca kadınlara yönelik fitness, pilates, zumba, step aerobik ve reformer pilates dersleri de düzenlenerek kadınların spora katılımı teşvik ediliyor.

Hafta sonları cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen spor okullarında eğitimler, yaş gruplarına göre planlı şekilde sürdürülüyor.

"Kestel'de sporu hayatın bir parçası haline getirmeye devam edeceğiz"

Sporu sadece bir aktivite olarak değil, sağlıklı ve güçlü bir toplumun temel yapı taşlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Başkan Erol, "Bu anlayışla ilçemizin dört farklı noktasında her yaştan hemşerimize ulaşan bir spor altyapısı oluşturduk. Çocuklarımızın küçük yaşta sporla tanışmasını, gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmesini ve kadınlarımızın sosyal hayatın içinde daha aktif yer almasını çok önemsiyoruz. Kestel'de sporu hayatın bir parçası haline getirmeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA

İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
