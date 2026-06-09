Spurs, Knicks\'i Yendi ve Seride İlk Galibiyetini Aldı

NBA finalleri üçüncü maçında San Antonio Spurs, deplasmanda New York Knicks'i 115-111 mağlup etti ve seride ilk galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) final serisi heyecan devam ediyor. Serinin üçüncü maçında San Antonio Spurs, Madison Square Garden'da karşılaştığı New York Knicks'i 115-111 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini elde etti. Spurs'te Victor Wembanyama 32 sayı, Stephon Castle ise 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Knicks cephesinde ise Jalen Brunson 32, OG Anunoby 28 sayıyla mücadele etti ancak performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla birlikte New York Knicks, play-offlarda 13 maç aranın ardından ilk yenilgisini yaşadı. New York ekibi, son mağlubiyetini 24 Nisan'da Atlanta Hawks karşısında almıştı.

Serinin dördüncü karşılaşması, 11 Haziran Çarşamba gecesi yine New York'ta oynanacak. - İSTANBUL