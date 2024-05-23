SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu Bursa'da 5. kez düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu Bursa'da 5. kez düzenlenecek

SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu Bursa\'da 5. kez düzenlenecek

SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, Bursa'da 5. kez gerçekleştirilecek. Koşu, yarın akşam 100K Mysia Yolları Parkuru ile başlayacak ve 10 ülkeden bin 500 sporcu katılacak.

23.05.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
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SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu bu yıl Bursa'da 5'inci defa yapılacak. Koşu, yarın akşam 100K Mysia Yolları Parkuru ile başlayacak. 10 ülkeden bin 500 sporcu bu parkurda ter dökecek.

Nilüfer Belediyesi ve Nefes Dağyenice ev sahipliğinde gerçekleştirilecek SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu'na bin 500 sporcu katılacak. Sporcular, yarın akşam 21.00'de Nilüfer İlçesi Gölyazı Mahallesi'nden başlayarak Dağyenice'ye varacak.

İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında SPX Dağyenice Ultra Trail Yarış Direktörü Burcu Özhan, yarışın 5'incisinin düzenleneceğini belirterek, "Yarışı, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki eşsiz doğasıyla antik çağlardan günümüze gelen Mysia Yolları'nda gerçekleştirileceğiz. Bu sene organizasyona yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık bin 500 sporcunun katılacak. Koşu tutkunlarından ve doğa severlerden büyük ilgi gören organizasyonda her yıl olduğu gibi bu yılda 100K Mysia yılları parkuru, 61K toprak parkuru, 33K su parkuru, 15K ateş parkuru ve 6K göl parkuru olmak üzere 5 farklı etap koşulacak" diye konuştu.

Bu tür organizasyonlara katılan yarışmaların her yıl katılmadığını ama bu parkurun farklı olduğunu dile getiren SPX Dağyenice Ultra Trail Parkur Direktörü Osman Argat, "Bizim yarışımızın en önemli noktası 100K, 61K, 33K ya da 15K parkuru değil. Biz yola çıkarken insanlara spor sevgisini aşılamayı, spora ve doğaya tekrar dönmelerini aşılamayı istedik. Diğer yarışlardan ayrılan bir noktaya değindik ve 6K parkurunu oluşturduk. 6K parkurumuzda en manzarasız, en gözükmeyen yerlerden yaparlar, önemsemezler. Biz ise tam tersini yaptık. Bizim 6K parkurumuzda koşan kişiler bir daha orada yürümek, aileleriyle koşmak istiyorlar. Bu sayede yarışımız büyümesi hızlandı" dedi.

Organizasyona katkı verenlere teşekkür eden Nilüfer Belediye başkan Yardımcısı Okan Şahin ise, "Nilüfer Belediyesi olarak bu güzel yarışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımızın bu koşu sırasında Nilüfer'in doğal güzellikleriyle birlikte olacak olması bizleri ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

10 farklı ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun ağırlanacağı organizasyon, 25 Mayıs'ta Dağyenice'de tamamlanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu Bursa'da 5. kez düzenlenecek - Son Dakika

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