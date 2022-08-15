Konuyla ilgili konuşan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Tahminen 2 veya 3 maçımızı Derince'de oynayacağız. Stadyumumuzda çalışmalar hızla ilerliyor. Tamamen bittikten sonra yine kendi evimize döneceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kocaelispor, sezonu Derince Stadyumu'nda açacak - Son Dakika

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