Stanojevic: Matematiksel Şansımız Devam Ediyor

08.03.2026 16:45
Fatih Karagümrük, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı; Stanojevic umutlu ve savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bugün kazanacak şanslar yakaladık. Beraberlik sonucundan mutlu değiliz. Genel anlamda çok iyi bir maç oynadık. Özellikle ilk yarı önemli şanslar yakaladık. Bu şansları değerlendiremedik. Futbolcularıma da söyledim, matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Tayfur Ali Tayfur:
    ya türkçesel 0 0 Yanıtla
