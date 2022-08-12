Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk uygulamasında Yılport Samsunspor'a gol kararı çıktı. 22. dakika da Fofana'nın soldan yaptığı ortaya Harris ayak koydu ve topu Altay filelerine gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırınca maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'a başvurdu. Yapılan inceleme sonucu Yılport Samsunspor'un golü verildi.

Denizlili Üzüm Üreticisi: 'Bu Çiftçi Biter, Bağcılık Yapamaz Hiç Kimse'

Kaynak: AA

Gökhan Memişoğlu, Cihan Aydın, Murat Uluç, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.