Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

12.08.2022 23:15
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Alsancak Mustafa Denizli StadıHakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan AkbulutAltay: Ozan Evrim Özenç, Björkander, Ceyhan Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Dk. 90 Nurettin Küçükdeniz), Kutay Yokuşlu (Dk. 74 Murat Uluç), Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Altay: Ozan Evrim Özenç, Björkander, Ceyhan Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Dk. 90 Nurettin Küçükdeniz), Kutay Yokuşlu (Dk. 74 Murat Uluç), Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Dk. 61 Yusuf Tekin), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 78 Ali Ülgen) Fofana, Boldrin (Dk. 86 Ahmet Sağat), Zeki Yavru, Laura, Mucahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Harris (Dk. 70 Novikovas)

Goller: Dk. 22 Harris, Dk. 88 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 37 Kutay Yokuşlu (Altay)

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta açılış maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 yendi.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk uygulamasında Yılport Samsunspor'a gol kararı çıktı. 22. dakika da Fofana'nın soldan yaptığı ortaya Harris ayak koydu ve topu Altay filelerine gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırınca maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'a başvurdu. Yapılan inceleme sonucu Yılport Samsunspor'un golü verildi.

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Kaynak: AA

Gökhan Memişoğlu, Cihan Aydın, Murat Uluç, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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