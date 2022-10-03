Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

03.10.2022 22:14
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Yusuf BozdoğanVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 73 Levent Mercan), Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Burak Kapacak), Dresevic, Ozdoev, Kouassi (Dk. 78 Borini), Colley (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Yusuf Bozdoğan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 73 Levent Mercan), Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Burak Kapacak), Dresevic, Ozdoev, Kouassi (Dk. 78 Borini), Colley (Dk. 61 Kerim Frei), Diagne

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal (Dk. 46 Rroca), Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar (Dk. 46 Mehmet Yeşil), Topalli (Dk. 84 Cajic), Emir Kaan Gültekin (Dk. 72 Ethemi), Guri (Dk. 46 İbrahim Yılmaz)

Goller: Dk. 37 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 69 Rroca, Dk. 74 Topalli (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Emir Kaan Gültekin, Dk. 89 Rroca (İstanbulspor), Dk. 84 Viviano, Dk. 89 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

53. dakikada sol kanattan Duhan Aksu'nun kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte bekleyen İbrahim Yılmaz'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

69. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Muammer'in soldan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Rroca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Ethemi'nin içeri çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Topalli'nin kayarak ayak koyduğu meşin yuvarlak fileleri gitti: 1-2

80. dakikada İbrahim Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

85. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Kapacak'ın sert şutunda, kaleci Jensen topu son anda kornere çeldi.

İstanbulspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500
İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Karagümrük, Burak Kapacak, Ali Şansalan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 04:20:06. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement