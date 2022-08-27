Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.08.2022 20:26
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin TuğralVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Colley, Jimmy Durmaz, Borini, DiagneMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Colley, Jimmy Durmaz, Borini, Diagne

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Pepe, Zahid, Macheda, Beridze, Jese

Goller: Dk. 3 Salih Dursun, Dk. 9 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 45+6 Pepe (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Viviano yumruklayarak uzaklaştırmak isterken, altıpasta takım arkadaşından dönen topu Salih Dursun kaleye gönderdi. VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay, gol kararını verdi: 1-0

9. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golü geldi. Caner Erkin, ilk goldeki noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, ön direkte Borini'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

41. dakikada Oğuz Ceylan, Caner Erkin'in uzaklaştıramadığı topu alarak sağdan çizgiye indi ve ceza sahası içinde dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Viviano gole izin vermedi.

İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) Fatih Karagümrük'te 4 değişiklik Fatih Karagümrük'te 4 değişiklik
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Salih Dursun, Caner Erkin, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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