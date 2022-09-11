Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.09.2022 22:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin AltayYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo (Dk.90+6 Uzodimma), Cardoso (Dk. 81 Mane), Ramazan Civelek (Dk. 82 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Altay

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo (Dk.90+6 Uzodimma), Cardoso (Dk. 81 Mane), Ramazan Civelek (Dk. 82 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 90+2 Ackah), Thiam, Gavranvic (Dk. 46 İlhan Parlak)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus (Dk. 82 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 68 Ufuk Akyol), Soner Aydoğdu (Dk. 82 Nakajima), Ndao (DK. 68 Sinan Gümüş), Hakan Özmert (Dk. 58 Luiz Adriano), Ghacha, Wright

Gol: Dk. 54 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk.76 Cardoso, Dk. 89 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk.77 Kudryashov, Dk. 90+2 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.

48. dakikada Carole'un sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

54. dakikada Kayserispor öne geçit. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cardosa topla buluştu. Cardoso'nun çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

65. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ramazan Civelek'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Kayserispor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Bahattin Şimşek, Gökhan Sazdağı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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