Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.09.2022 22:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park AntalyaHakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan KarabalcıkFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Larsson, Soner Aydoğdu, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, WrightKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac,...

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Larsson, Soner Aydoğdu, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Wright

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Fall, Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı, Eysseric, Celina, Bahoken

Gol: Dk. 45+6 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 20 Turgay Gemicibaşı, Dk. 29 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Haji Wright'ın yerden sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kasımpaşalı savunma oyuncuları kornere çeldi.

7. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın sert ortasında topa kale önündeki Luiz Adriano dokunamadı. Savunma oyuncularının hatası üzerine meşin yuvarlağı yeniden önünden bulan Adriano'nun sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

45. dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Ben Ouanes'in sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasına hareketlenen Bahoken, meşin yuvarlağa dokunduğu sırada kaleci Boffin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Bu müdahaleye hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) Antalyaspor, Kasımpaşa karşılaşmasına hazır Antalyaspor, Kasımpaşa karşılaşmasına hazır
Kaynak: AA

Soner Aydoğdu, Kadir Sağlam, Güray Vural, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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