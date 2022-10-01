Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.10.2022 19:09
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Arda Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan BarcınMKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Macheda), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atakan Rıdvan Çankaya), Emre Kılınç (Dk. 73 Ariyibi), Pedrinho (Dk. 73 Zahid), Beridze (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Macheda), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atakan Rıdvan Çankaya), Emre Kılınç (Dk. 73 Ariyibi), Pedrinho (Dk. 73 Zahid), Beridze (Dk. 86 Jese), Sowe

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 85 Lima), Biglia, Aleksic (Dk. 56 Deniz Türüç), Berkay Özcan (Dk. 84 Caiçara), Traore, Chouiar (Dk. 56 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 77 Keny)

Goller: Dk. 3 Okaka, Dk. 81 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 55 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 78 Keny (Medipol Başahşehir), Dk. 57 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

52. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Biglia'nın ceza sahasında Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonucu hakem Arka Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci topu sağ direk dibinden filelere yollayarak 1-1 beraberliği sağlarken, Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü yemiş oldu.

63. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

81. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Türüç, yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Arda Kardeşler, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Çankaya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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