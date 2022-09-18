Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.09.2022 22:24
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk CurbayMKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan (Dk. 79 Malcuit), Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 65 Zahid), Pedrihno (Dk. 46 Ariyibi), Beridze (Dk. 79 Jese), Sowe (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk Curbay

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan (Dk. 79 Malcuit), Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 65 Zahid), Pedrihno (Dk. 46 Ariyibi), Beridze (Dk. 79 Jese), Sowe (Dk. 88 Macheda)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 76 Alaaddin Okumuş), Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ahmed Musa (Dk. 19 N'Jie), Ulvestad, Charisis (Dk. 68 Cofie), Gradel, Sabi'a (Dk.68 Hakan Arslan), Angielski (Dk. 46 Yatabare)

Goller: Dk. 2 Beridze, Dk. 44 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 48 N'Jie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Goutas, 45+7 Charisis, Dk. 64 Uğur Çiftçi, 90+5 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Pedrinho, Dk. 82 Marlon, Dk. 90+1 Malcuit (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ulvestad'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan N'Jie, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

62. dakikada Sowe'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre topa vurmakta biraz gecikince çektiği şutta araya Goutas girdi ve kaleye gitmesini engellediği meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

80. dakikada Yatabare'nin soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı sağına uzanarak kurtardı.

90+9. dakikada ceza sahasına gönderilen topta N'Jie sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. N'Jie'nin vuruşunda Gökhan Akkan topu kurtararak kritik bir kurtarışa imza attı. Aynı dakikada sağdan kullanılan köşe atışında ceza sahasında müsait durumdaki Goutas'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

MKE Ankaragücü, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Kaynak: AA

Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, İsmail Şencan, Emre Kılınç, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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