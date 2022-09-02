Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

02.09.2022 22:10
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali AkkorGöztepe: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 77 Yunus Emre Gedik), Mesut Emre Kesik (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 77 Yunus Emre Gedik), Mesut Emre Kesik (Dk. 90+1 Ege Özkayımoğlu), Yasin Öztekin, Palmer (Dk. 64 Emre Çolak), Atanga (Dk. 46 Hüsamettin Yener)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 90+3 Bieliaiev), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 87 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp (Dk. 84 Ulusoy Mert Kabasakal), İlker Karakaş???????

Sarı kartlar: Dk. 36 Emir Ortakaya, Dk. 63 Palmer, Dk. 90+4 Arslanagic (Göztepe), Dk. 49 Metin Diyadin (Teknik direktör), Dk. 89 Bieliaiev (Yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında Göztepe ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

YORUMLAR
500
Göztepe Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Çakır Göztepe Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Çakır
Kaynak: AA

Ekrem Kılıçarslan, İsmail Köybaşı, Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan , Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:44 Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı
21:34 Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım
21:17 Rusya, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı en büyük kozunu oynadı! Doğal gaz sevkiyatı süresiz durduruldu
20:43 Yunanistan'ın baskısıyla 30 Ağustos paylaşımını kaldıran NATO'ya, MSB'den tepki: Kabul edilemez
20:33 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Konyaspor yenilgisine rağmen Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
19:57 Ümraniyespor-Trabzonspor maçı canlı anlatım! İstanbul'da golün eli kulağında, akın akın geliyorlar
19:51 Kılık değiştirip sınırdan kaçmaya çalıştı! İşte yakalanan Semra Güzel'in son hali
19:44 Yurt dışına kaçmak isterken yolda yakalandı! HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi
19:24 Fenerbahçe'den 4 Nisan çağrısı: Adalet arayışının son bulması en büyük temennimiz
19:19 PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 22:10:52. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement