Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

11.09.2022 19:06
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan, Kemal MaviManisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin (Dk. 70 Ba), Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak (Dk. 76 Batuhan Kör), Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 30 Selim Ilgaz) (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin (Dk. 70 Ba), Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Burak Altıparmak (Dk. 76 Batuhan Kör), Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 30 Selim Ilgaz) (Dk. 70 Grezda), Gakpa, Diallo, Adem Büyük

Yeni Malatyaspor: Abdülsamed Damlu, Taha Gür, Barış Başdaş, Awuku, Arda Hilmi Şengül, Haqi, Donsah (Dk. 83 Atakan Müjde), Doğukan Emeksiz (Dk. 77 Berat Mert), Cengizhan Akgün (Dk. 83 Mert Miraç Altınbaş), Oğün Özçiçek, Malle

Goller: Dk. 10 (penaltıdan) ve Dk. 63 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk. 53 Adem Büyük, Dk. 89 Batuhan Kör (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Cengizhan Akgün, Dk. 59 Donsah, Dk. 60 Abdülsamed Damlu Dk. 60 Barış Başdaş, Dk. 90+5 Malle, (Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Domgjonas, Dk. 90+2 Çağrı Giritlioğlu, 90+5 Ayberk Karapo, Dk. 90+7 Adem Büyük (Manisa FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 59 Cihat Arslan (Teknik direktör), Dk. 90+5 Haqi (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK, konuğu Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Kaynak: AA

Nizamettin Çalışkan, Burak Altıparmak, Ömer Kahveci, Batuhan Kör, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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