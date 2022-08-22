Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.08.2022 21:28
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Sivas 4 Eylül StadyumuHakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan KarabalcıkDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 86 Robin Yalçın), Keita, Hakan Arslan (Dk. 74 Ulvestad), N'jie (Dk.

Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Hakan Karabalcık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 86 Robin Yalçın), Keita, Hakan Arslan (Dk. 74 Ulvestad), N'jie (Dk. 54 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 73 Leke James)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 20 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias (Dk. 59 Oğuz Aydın), Lusamba (Dk. 58 Doumbia), Leroy Fer, Pereira, Zinedine (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Erencan Yardımcı), Eduardo

Goller: Dk. 45 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+1 Doumbia (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Charisis, Dk. 84 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 81 Furkan Bayır, Dk. 90+4 Eduardo (Corendon Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi.

49. dakikada ceza yayının sağında şık hareketlerle Alanyaspor defansını oyundan düşüren N'jie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzanarak son anda topu kontrol eden Runarsson, mutlak bir golü önledi.

58. dakikada ev sahibi takım yine tehlikeli geldi. Gradel'in sol çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hakan Arslan, topu penaltı noktasına indirdi. Araya giren Alanyaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada kırmızı-beyazlı ekip sol kanattan korner kazandı. Gradel'in kullandığı kornerde ceza yayında Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza yayının gerisinden etkili şutunda, Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

89. dakikada ceza sahasında hareketlenen Doumbia'nın plasesinde top direğin dibinden auta çıktı.

90+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen Doumbia'nın şık plasesiyle meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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