Arguvan Belediyespor: 0-0 - Son Dakika
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Arguvan Belediyespor: 0-0

03.09.2022 19:12
Arguvan Belediyespor: 0-0

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Batuhan Bayar, Batuhan Bıyıklı, Cemal Can ÇakırAKHİSARSPOR: Halil - Furkan, Yusuf Acer, Turhan, Enes, Serkan Sefil (Dk. 46 Serkan Özbakan) (Dk. 82 Gökmen), Salih, Bora, Bekir (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Batuhan Bayar, Batuhan Bıyıklı, Cemal Can Çakır

AKHİSARSPOR: Halil - Furkan, Yusuf Acer, Turhan, Enes, Serkan Sefil (Dk. 46 Serkan Özbakan) (Dk. 82 Gökmen), Salih, Bora, Bekir (Dk. 46 Yusuf Kanal), Göksu, Mert EfeARGUVAN BELEDİYESPOR: Davut - Furkan, Enes, Mehmet, Hamza, Haktan (Dk. 90 Mert Ali), Ferhat (Dk. 90 Kaan), Fatih, Serdar (Dk. 83 Avni), Kubilay (Dk. 46 Fırat), Mert Polat

SARI KARTLAR: Serkan Sefil (Akhisarspor), Hamza (Arguvan Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Akhisarspor sezonun ilk maçında evinde Arguvan Belediyespor'u konuk etti. Yeşil-siyahlılar girdiği pozisyonları değerlendiremezken, taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı, iki takım da 2022-2023 sezonuna 1 puanla başladı.


- Akhisar
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Akhisarspor 14 yıl sonra ilk sınavda Akhisarspor 14 yıl sonra ilk sınavda Yıldırım düşen trafo kısa sürede yenilendi Yıldırım düşen trafo kısa sürede yenilendi
Kaynak: DHA

Salih Bora, Akhisar, Acer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arguvan Belediyespor: 0-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Arguvan Belediyespor: 0-0 - Son Dakika
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