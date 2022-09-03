TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Akhisarspor sezonun ilk maçında evinde Arguvan Belediyespor'u konuk etti. Yeşil-siyahlılar girdiği pozisyonları değerlendiremezken, taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı, iki takım da 2022-2023 sezonuna 1 puanla başladı.

Kaynak: DHA

Salih Bora, Akhisar, Acer, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Arguvan Belediyespor: 0-0 - Son Dakika

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