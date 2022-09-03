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Futbol: Spor Toto Süper Lig

03.09.2022 22:44
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem BayıkFenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can Kahveci, King, PedroYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek,...

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can Kahveci, King, Pedro

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Cardoso, Mensah, Gavranovic, Thiam

Gol: Dk. 37 Pedro (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Szalai'nin orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Joao Pedro, ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun Kolovetsios ile girdiği ikili mücadelede seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Crespo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı taç atışında Campanharo'nun kafasından seken topu altıpasın önünde King kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Hosseini'ye çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arao'nun şık pasında topla buluşan Pedro'nun ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

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Kaynak: AA

Ferdi Kadıoğlu, Ali Palabıyık, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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