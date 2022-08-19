Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

19.08.2022 00:06
Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

Stat: Viola ParkHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael FoltynAustria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger (Dk. 22 Tabakovic, Dk. 86 Handl), Braunöder, Fischer, Huskovic (Dk. 46 Jukic), Fitz (Dk. Can Keleş)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk.

Stat: Viola Park

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger (Dk. 22 Tabakovic, Dk. 86 Handl), Braunöder, Fischer, Huskovic (Dk. 46 Jukic), Fitz (Dk. Can Keleş)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 74 Gustavo Henrique), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Dk. 59 Zajc), İsmail Yüksek (Dk. 79 Arao), Alioski (Dk. 79 Novak), Rossi, King (Dk. 59 Lincoln Henrique), Serdar Dursun

Goller: Dk. 8 King, Dk. 89 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 83 Galvao (Austria Wien)

Sarı kartlar: Dk. 31 Aliloski, Dk. 73 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 90 Frücht (Austria Wien)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya temsilcisi Austria Wien'i 2-0 yendi.

89. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde rakibin uzaklaştıramadığı topla buluşan Rossi'nin şutunda top savunmaya çarparak altı pas önünde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun, karşı karşıya şutunda top filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe müsabakayı 2-0 galibiyetle tamamladı.

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Kaynak: AA

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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