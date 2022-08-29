45+1. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, soldan topla hareketlenen N'Koudou, Weghorst ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla karşı karşıya durumda şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

Kaynak: AA

Volkan Bayarslan, Ali Şaşal Vural, Salih Uçan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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